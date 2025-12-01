İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferhisar gibi ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, "İzmir'de sular ne zaman, saat gelecek?" İşte tüm ayrıntılar...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi ve şebeke hatlarında oluşan arızadan kaynaklı kesinti yaşanacağı belli oldu.

İZSU su kesintisi sorgulama ekranı!

1 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT GELECEK?

İZSU’nun resmi internet sitesinde duyurulan yeni listeye göre, özellikle Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ve çevre merkez ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Sular gün içinde kademeli olarak gelecektir.

İlçe Mahalle(ler) Saat Aralığı Süre Kesinti Nedeni Açıklama Menemen Atatürk 12:40 – 16:00 ~3 saat Elektrik Arızası Elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Narlıdere Çamtepe, Narlı, 2. İnönü 11:20 – 13:20 ~2 saat Branşman Arızası — Ödemiş Çaylı 09:15 – 13:15 ~4 saat Ana Boru Arızası Ödemiş Çaylı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Seferihisar Cumhuriyet 12:30 – 15:53 ~3 saat Ana Boru Arızası Meltem Tur, Şenköy, Kütahyalılar Sitesi çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi vardır. Torbalı Göllüce 11:50 – 14:49 ~3 saat Bağlantı Çalışması Eski hattan yeni hatta geçiş çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Urla Camiatik, Sıra, Yelaltı, Yeni 12:40 – 14:40 ~2 saat Ana Boru Arızası —

