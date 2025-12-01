Türkiye Gazetesi
İZSU su kesintisi sorgulama ekranı! İzmir'de sular ne zaman, saat gelecek?
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferhisar gibi ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, "İzmir'de sular ne zaman, saat gelecek?" İşte tüm ayrıntılar...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi ve şebeke hatlarında oluşan arızadan kaynaklı kesinti yaşanacağı belli oldu.
1 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT GELECEK?
İZSU’nun resmi internet sitesinde duyurulan yeni listeye göre, özellikle Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ve çevre merkez ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Sular gün içinde kademeli olarak gelecektir.
İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
|İlçe
|Mahalle(ler)
|Saat Aralığı
|Süre
|Kesinti Nedeni
|Açıklama
|Menemen
|Atatürk
|12:40 – 16:00
|~3 saat
|Elektrik Arızası
|Elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
|Narlıdere
|Çamtepe, Narlı, 2. İnönü
|11:20 – 13:20
|~2 saat
|Branşman Arızası
|—
|Ödemiş
|Çaylı
|09:15 – 13:15
|~4 saat
|Ana Boru Arızası
|Ödemiş Çaylı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
|Seferihisar
|Cumhuriyet
|12:30 – 15:53
|~3 saat
|Ana Boru Arızası
|Meltem Tur, Şenköy, Kütahyalılar Sitesi çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi vardır.
|Torbalı
|Göllüce
|11:50 – 14:49
|~3 saat
|Bağlantı Çalışması
|Eski hattan yeni hatta geçiş çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
|Urla
|Camiatik, Sıra, Yelaltı, Yeni
|12:40 – 14:40
|~2 saat
|Ana Boru Arızası
|—
