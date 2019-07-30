Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar başvuramayacak. Adaylar, tercih hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda bölüm yazabilecek. Puanı 150’nin üzerinde olanlar önlisans, 180’i geçenler lisans programlarını listelerine koyabilecek. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel şartlarına dikkat etmeleri önemli. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

Önlisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanın altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Başarı sırası barajına göre öğrenci alan bölümlerde de boş kontenjan kalsa dahi, barajın altında kalan adaylar yerleştirilmeyecek.