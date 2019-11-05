Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Toprak yolun kış aylarında çamurla kaplı olması sebebiyle öğrenciler ayaklarına poşet geçirip engebeli yolu aşarak okula ulaşıyor. Eziyet bununla da bitmiyor. Yolda poşetleri parçalanan ve ayakları çamur olan çocuklar okul idarecilerinden uyarı alıyor. Velilerden Halime Beyrüz “Başka yolumuz yok. Diğer yoldan gitmek için servise vermemiz lazım. Ona da durumumuz yok. Dar gelirli aileleriz hepimiz. Tarla sahiplerinden yeri geliyor laf yiyoruz. Bir an önce bizim yollarımızın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.