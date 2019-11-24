Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü’nde yapılan programa İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Yeltekin “Her mesleğin zorlukları vardır. Ancak tüm mesleklerden farklı olarak şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bizim ham maddemiz insan. Her zaman bunun bilincinde olarak çalışmalıyız. Hedefimiz mutlu, başarılı ve iyi insanlar yetiştirmek” dedi. Okulların öğrencilerin ikinci evi olduğunu vurgulayan Yeltekin “İhlas Koleji olarak sağladığımız güven neticesinde velilerimiz çocuklarını bize gönül rahatlığıyla emanet ediyor. Ayrıca çok iyi biliyoruz ki eğitime yakışan en güzel kelime sevgidir. Biz İhlas Koleji öğretmenleri olarak öğrencilerimize her zaman bir anne, bir baba sevgisiyle ve şefkatiyle yaklaşıyoruz, onlar da okullarına geldiklerinde kendilerini ikinci evlerinde hissediyorlar” şeklinde konuştu.