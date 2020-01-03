Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Atık ekmek gaz olacak: Eskişehir’de 11’inci sınıfa giden Melih Güleç, ekmek israfını önleyecek bir buluş yaptı. Güleç, iki senede hayata geçirdiği proje ile atık ekmeklerden biyogaz enerjisi elde etmeyi başardı. Tasarımın henüz basit bir aşamada olduğunu aktaran öğrenci, ilerleyen zamanla bu gazı elektriğe dönüştüreceğini söyledi.

Altı farklı yakıtla çalışan motor: Yine Eskişehirli bir öğrenci önemli bir işe imza attı. Liseye giden Eray Sarısöğüt, uçak bakım bölümü öğretmeni Arif Özkan’ın danışmanlığında, altı farklı yakıtla çalışabilen turbojet motor üretti. Cep telefonu ile uzaktan takip edilebilen motor, roketlerde, insansız hava araçlarında, elektrik üretme tesislerinde ve eğitim alanında kullanılabiliyor.

İnsanlık protezi: Manisa Neval Yaralı Millî Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Enes Çalışkan (13), okul arkadaşının babası olan Erdinç Demirdöğen’in üç yaşındayken ellerini kaybettiğini öğrendi. Buna çok üzülen öğrenci, 3D yazıcı ile protez el üretti. Bu eller sayesinde Demirdöğen, artık günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor.

Zeytin çekirdeği yalıtıma dönüştü: Balıkesir’in Edremit ilçesinde okuyan iki lise öğrencisi, öğretmenlerinin öncülüğünde zeytin çekirdeğinden yalıtım malzemesi üretti. Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje, Balıkesir ili genelinde yapılan yarışmada birinci oldu.

Piller hiç bitmeyecek: Hatay Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Alkaya ve Volkan Ramazan Yılmaz, önemli bir başarıya imza attı. İki öğrenci, sadece okul imkânlarından faydalanarak dizüstü bilgisayarların atık pillerini taşınabilir şarj cihazına dönüştürdü.

Radyasyona karşı yelek: Balıkesirli öğrenci Alperen Berberoğlu, kimya öğretmeni Pınar Sabaz’ın danışmanlığında hamam böceği ve bordan elde ettiği solüsyonla radyasyon geçirmeyen yelek üretti. Projenin daha ileri düzeyde ilerletilmesinin, özellikle tıp teknolojisinde ve daha birçok alanda önemli bir kullanım alanına ulaşacağı belirtildi.

Terörist avcısı: Arkadaşlarının ağabeyinin şehit olmasından etkilenen 16 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Altunok ile Ferhat Karaduman, terör operasyonlarında kullanılmak üzere insansız kara aracı “Mini Köstebek”i yaptı. Tokatlı gençler, aracın yüzde 90’ında yerli ve millî malzemeler kullandı. Mini Köstebek, dünyanın her tarafından yönetilebiliyor.

Alt yazılı gözlük: Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ömer Berkay Biçen ve Dağhan Akyürek, gözlüğün yan bölümünde konuşmaları alt yazı olarak veren bir sistem geliştirdi. Sözel veriyi, kodlar yardımıyla yazıya çevirerek led ekrana aktaran sistem, işitme engelli fertlere karşısındaki insanın konuştuklarını okuma imkânı sağlıyor.

İsraf düşmanı barkod: Uşak Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Zekiye Nur Şen, barkod sistemiyle buzdolabındaki gıdaların son kullanma tarihi ve stok takibini yapabilen “Diogenes”i üretti. Şen, projesinin destek görmesi hâlinde Türkiye’de ve dünyada israfın önüne geçileceğini düşünüyor.

Süngerden doku: Antalya’da Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi öğrencisi Alperen Telatar, deniz süngerinden doku üretti. Çin’deki uluslararası yarışmada 588 proje arasında ikinci olan liseli genç, yanma ve yaralanmalarda yaşanan doku kayıplarına çare bulmayı hedefliyor.

Suda eriyen poşet: Osmaniye’de bir lise öğrencisi resim yaparken şans eseri suda eriyen poşet üretti. Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Doğukan Orkun Atçı, buluşuyla çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak istiyor.

EYP’leri bulan cihaz: Tunceli’de lise öğrencileri Uğur Yılmaz Karataş ve Berkin Gölçayır, patlayıcıları havadan tanımlayan “Metal Tarama Cihazı” üretti. Cihaz, toprağa tuzaklanan patlayıcı, silah ve mühimmat gibi metalleri havadan tespit edebiliyor.