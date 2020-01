Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yeni mezunların cevaplarına göre “Yapılmak isteyen meslek” üniversite ve bölüm seçiminde en etkili kriter olarak ön plana çıkıyor. Meslek seçiminde idealist davranan yeni mezunların kariyerlerinin hangi yöne gideceğini ise önlerine çıkan fırsatlar şekillendiriyor. Her 10 yeni mezundan altısı kariyerini titizlikle planladığını belirtirken yedisi kariyer akışlarının “piyasa şartları ve fırsatlar” tarafından belirlendiğini ifade etti. Yeni mezunlara kariyer hedefleri sorulduğunda ilk sırayı yüzde 70 ile “İşinde uzmanlaşmak” alıyor. Çalışmaya katılan yeni mezunların neredeyse tamamı (%96) okurken staj yaptığını belirtiyor. Ne var ki; katılımcıların yüzde 80’i stajlarını mecburi olduğu için yaptığını dile getirirken kendi isteği ile staj yapanların oranı %16’da... Söz konusu stajlar ağırlıklı olarak üniversitenin iki ya da üçüncü yılında yapılıyor. Gençlerin kendilerini iş hayatına hazırlayan staj yerlerini ortalama üç ayda buldukları görülüyor. Araştırmaya katılan yeni mezunlar ve işverenler, geleceğin ilk iki mesleğinin sırasıyla yazılım ve yapay zekâ/robotik olduğu konusunda ise hemfikir... Çalışma, işverenlerin aday seçiminde önem verdikleri kriterleri de net bir şekilde ortaya koyuyor. Sorumluluk sahibi, araştırmacı ve yenilikçi ve en az bir yabancı dil bilen adayların seçilme şansları daha yüksek görünüyor.

Yurt dışı için fırsat kolluyorlar

Yapılan araştırmada, her on gençten yedisi “Daha iyi iş imkânları için ülke değiştirir misiniz?” sorusuna “Evet” karşılığını verirken her on gençten dokuzu ise daha iyi iş imkânları için şehir değiştirebileceğini belir-

tiyor.