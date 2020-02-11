Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Essence 70 firmasının desteğiyle Ayvalık Atatürk İlkokulunda oluşturulan bir sınıf, özel eğitim materyalleri ile donatıldı. Açılış öncesi, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi uzmanlarınca, otizmli çocuğu olan ailelere, ‘Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Serbest Zaman Etkinliklerini Yerine Getirme’, öğretmenlere de, ‘Yeni Beceri ve Davranış Kazandırma (Pekiştirme), Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Stratejileri’ konularında eğitimler verildi.