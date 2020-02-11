Mahmut Özay - Essence 70 firmasının desteğiyle Ayvalık Atatürk İlkokulunda oluşturulan bir sınıf, özel eğitim materyalleri ile donatıldı. Açılış öncesi, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi uzmanlarınca, otizmli çocuğu olan ailelere, ‘Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Serbest Zaman Etkinliklerini Yerine Getirme’, öğretmenlere de, ‘Yeni Beceri ve Davranış Kazandırma (Pekiştirme), Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Stratejileri’ konularında eğitimler verildi.
Otizmli çocuklar için özel sınıf
11.02.2020 - 04:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 04:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için çalışan Tohum Otizm Vakfı, 117’nci özel sınıfı Balıkesir’de açtı.
Etiketler : otizm,
680598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/680598.aspx
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