Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Almanya’da ve Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görmek isteyen gençlere ve ailelerine rehber olmak amacıyla düzenlenen etkinlik 15 Şubat Cumartesi günü İELEV Özel Lisesi Çekmeköy Kampüsünde gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek etkinlikte İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Argun, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Ata Anıl, Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid, Alman Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus Slevogt gibi birçok konuşmacı yer alacak.