Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Zirvenin bu yılki ana konuşmacısı Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos... Altmış ülkeden, 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katıldığı zirve, yarın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında başlıyor ve cuma günü sona erecek.



ÜÇ ÜLKEDEN DÖRT BAKAN

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğindeki zirveye, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılıyor. 135 konuşmacı, düzenlenecek 50 panel ve seminerde birçok konuyu etraflıca masaya yatıracak.

EURAS Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “2016 yılında ilk defa düzenlediğimiz EURIE Zirvesi ile beklentilerimizin çok ötesinde bir başarıya ulaştık. Bu yıl beşincisini düzenliyor olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Ve bu başarı sayesinde ‘Study in Turkey’ markası, dünya çapında bilinen, tanınan ve rağbet gören bir marka hâline geldi. Ülkemizin tanıtımı ve eğitim diplomasisi açısından son derece önemli bir buluşma” dedi. “EURIE 2020” Zirvesi, bu yıl ‘kadın liderliğini’ teşvik eden politikaların ele alınacağı panele de ev sahipliği yapacak…