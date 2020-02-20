Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazreti İbrahim hakkında çok anlatılan yanlış bir bilgi çocuk kitaplarına da geçti... Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları etiketiyle basılan “İbrahim Peygamber” adlı eserde, putperest Azer, Hazreti İbrahim’in babası olarak tanıtıldı. Özkan Öze’nin kaleme aldığı kitap, siyer kaynaklarında Hazreti İbrahim’in babası değil, üvey babası ve amcası olduğu nakledilen müşrik Azer’i, “bir Peygamber babası” olarak sundu. Yaygın yanlışı tekrar eden eserde, “Putları babası, yani Azer yapıyordu. Yapmasaydı hiç put olmazdı” cümleleri kullanıldı. Ebeveynler, çocuklarına sunulan kitaptaki yanlış bilgilerin “Allahü teala, beni, tayyip, iyi babalardan, temiz analardan getirdi” diyen Peygamber efendimize de saygısızlık olduğunu ifade ederek hatalı bilgilerin düzeltilmesini istedi. Beydavi tefsiri gibi kıymetli birçok kaynak, Azer hakkında Enam suresinde geçen “baba” ifadesinin “üvey baba” manasında olduğu yazmakta. Kaynaklarda “Hazreti İbrahim’in babası Taruh idi. Mümin idi. Müşrik olan Azer, Taruh ölünce İbrahim aleyhisselâmın annesini aldı. Böylece üvey babası oldu” ifadeleri yer almakta.

