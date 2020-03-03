Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla bu kurumların tüm personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisi tutarları özel bir hesaba aktarılacak. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun Ek 177'nci Maddesi Uyarınca Özel Hesabın Oluşturulması, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla bu kurumlardaki tüm personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisi tutarı özel bir hesaba aktarılacak.

Bu gelirlerin toplanması için Türkiye'de kurulu kamu sermayeli bankalarda vakıf yükseköğretim kurumu tarafından, bir ya da birden fazla özel hesap oluşturulacak.

İlgili vergi dairelerince, özel hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil edecek. YÖK, vakıf üniversitelerinin her yıl ocak ayında yapacakları başvuru üzerine, ocak ayı sonuna kadar şartları taşıyan kurumlara ilişkin onay yazısını Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek. Vakıf yükseköğretim kurumu, öğrenci sayılarına ilişkin şartlarından herhangi birini kaybettiğinde, bu durumu 5 iş günü içinde aktarma işleminin durdurulması için ilgili vergi dairesine bildirecek. Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından denetlenecek. Denetimler izleyen yılın mart ayı sonuna kadar bitirilecek. Denetimlerde, mevzuata aykırı kullanım tespit edildiğinde ilgili özel hesaptaki kaynağın kullanımı durdurulacak ve tespit edilen tutar vakıf yükseköğretim kurumundan geri alınacak.