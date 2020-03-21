Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını kaydetti. Bakan Selçuk, bu tarihi korona virüsünün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini kaydetti.

Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığını da ifade eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" bilgisini de verdi.