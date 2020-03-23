Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve “eba.gov.tr” üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul’da sabah saat 09.00’da başlayıp 13.30’a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek. TRT-EBA TV Lise’de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00’da başlayıp 14.30’a kadar devam edecek. Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde bir veya iki defa tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine “eba.gov.tr” ve TRT’nin internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki programda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik varsa yarından itibaren uzaktan öğretimle yürütülebilecek. Dijital ortamdaki bütün dersler önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri adı verilen ara yüzle, açık erişime sunulacak. YÖK, bazı servis sağlayıcılar ile üniversite öğrencileri için belli bir internet kotası tanımlanması için de görüşüyor.

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “ilk ders” için kamera karşısına geçerek, “Bu süreçte bazı zorluklarımız, aksaklıklar olabilir. Çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok. Türkiye bu konuda öncülük ediyor” dedi.

