Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Uzmanlar uyardı: Gençler kendilerini ‘şanssız nesil’ olarak yaftalayıp kurban rolü oynamak yerine bu süreci lehine çevirebilir.

Hazırlıklar boşa gitmeyecek

Eğitim Uzmanı Servet Gülsün: Gençlerimiz okuldan uzaktalar ama eğitimin tam merkezinde olma şansını kaybetmediler. Bu süreç asla bir kayıp olarak görülmemeli. Aldığı her nefesin ne kadar değerli olduğu bilgisine ulaşan gençlerimiz oldukça sıkı bir eğitim sürecinden geçtiler, geçmeye devam ediyorlar. Elbette böyle öğrenmelerini, böyle öğrenmeyi hiç istemezdik. Ama olağanüstü günlerden geçiyoruz. Yapılan onca hazırlık boşa gitmeyecek. Sınav hazırlığı yürüten gençlerimiz daha büyük bir azimle çalışmalarına devam etmeliler. Kendilerini “şansız nesil” olarak yaftalayıp kurban rolü oynamamalılar. Çünkü gelecek önlerinde ve o geleceği şimdi yapacakları seçimleri belirleyecek. Adaylar açısından şu anda yapılması gereken sınav müfredatı, zamanı üzerine yoğunlaşmak yerine eksiklerini tamamlamak olmalı.

Bu defa ‘sıcak’ engel değil

Eğitim danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş: Morallerin yüksek olması ve hayallerden vazgeçmemek çok önemli. Bazı zamanlarda krizi fırsata çevirmek gerekir. Bahar ayları geldiğinde adayların en büyük sıkıntısı arkadaşları da dışarıdayken güzel havalarda evde kalarak ders çalışmak oluyordu. Bu dönem herkes evlerinde olacağı için böyle bir problem de yaşanmayacak. Ayrıca yapılması ertelenenler, zaman bulunamadığı için gerçekleştirilemeyenler hayata geçirilebilir. Gün en uygun saatlere bölünerek çalışma programı planlanabilir. Eksik olunan konular çıkarılarak öncelik onların tamamlanmasına verilmeli ve konu çalışmalarından sonra pekiştirmek amacıyla soru çözümleri yapılmalı. Sınava hazırlanırken tamamlanan konuların unutulmaması için bol bol soru çözülmesi gerekiyor.