Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Çıplak şöyle konuştu: Öğrenciler derse başlarken öncelikle eksik oldukları konuları belirlemeliler. Konu kapsamı dar olduğu için eksik konuları gidermeleri çok uzun sürmeyecektir. Konu belirleme ve çalışma saatlerinin planlanması konusunda rehber öğretmenlerinden destek almaları yararlı olacaktır. Sonrasında soru tarzını bilmek çok önemli. Çözebildikleri kadar farklı soru çözmeleri gerekir. Çözemedikleri sorularla ilgili gerek mail gerekse diğer iletişim araçları ile öğretmenlerine ulaşarak sorularını çözdürmeleri gerekir.