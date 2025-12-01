Hatay’da navigasyondan yol takibi yapan ve soluğu hastanede alan tır sürücüsü trafiği deyim yerindeyse birbirine kattı. Tır sürücüsünün oluşan trafik sonrası "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması gülümsetti.

İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla devlet hastanesine gitti. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

HASTANE ÖNÜ KİLİTLENDİ

Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemezken, polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Tır sürücüsü ise aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.

SUÇU NAVİGASYONA ATTI

Tepkilere neden olan tır sürücüsünün "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması bir anlık da olsa gülümsetti. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

