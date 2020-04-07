Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dünyada altı milyon civarında uluslararası öğrenci bulunuyor. Türkiye’de ise sekiz sene önce 35 bin civarında olan bu sayı bugün 170 bini geçmiş durumda. Bu öğrencilerin her biri bulundukları ülkeye senede ortalama 40 bin dolar bırakıyor. Dünya ekonomisine yaptıkları katma değer, ortalama 250 milyar dolar. UNESCO verilerine göre 2020 yılında uluslararası öğrenci sayısının yedi milyon civarında olması bekleniyordu. Bu da ortalama 300 milyar dolar demekti. Koronavisürün bütün ülkelerde yayılması ile birlikte dünya şimdilik bu hedeflerden çok ama çok uzakta... Sınırların kapatılması ve uçuşların askıya alınmasıyla birlikte birçok öğrenci yurt dışı eğitim hayallerini askıya aldı. Ülkemizin 2023 hedefi 350 bin uluslararası öğrenci. YÖK’ün kontenjan sınırlamasını kaldırmasıyla birlikte Türkiye’deki uluslararası öğrencinin kabulü konusundaki bütün kapılar sonuna kadar açılmıştı. Üniversitelerimizin hedefi yakalamak için çabaları sürerken koronavirüsün patlak vermesi planları altüst etti.

‘GEREKEN YAPILIYOR’

Ortaya çıkması muhtemel olumsuzluğu bertaraf etmek için üniversitelerimiz ve Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü yoğun olarak çalışıyor. Yurt dışında çeşitli faaliyetler yürüten Enstitünün Üst Kurul Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun “Öncelikle Türk Cumhuriyetlerinde olmak üzere dünya genelinde ülkemize yönelik yükseköğretim talebinin oluşturulması ve öğrenci adaylarının üniversitelerimize profesyonel bir şekilde intikalini sağlamak amacıyla gerekli bütün tedbirleri almış bulunmaktayız” dedi.

ROTAMIZ ÇİN’Dİ

Dünyada yurt dışına gidenlerin %52’si Asya’dan, %23’ü Avrupa’dan ve %12’si ise Afrika kıtasındaki ülkelerden oluşuyor. Çin’deki öğrencilerin %17’si yurt dışına okumaya gidiyordu ve ülkemize gelenlerin sayısı oldukça azdı. Bu tabloyu lehimize çevirmek için hatta bazı üniversitelerimiz 2020-2021 öğretim yılını Çin yılı ilan etti. Yeni tip koronavirüs salgınının başladığı ülkenin Çin olması, eğitimcilerimizi daha da düşündürüyor. Türk üniversitelerinin Şangay ve Pekin’in iki ayrı noktasında Türkoloji bölümü kurma çalışmalarının da virüs sebebiyle askıya alındığı öğrenildi. Virüsün giderek yayılması ve aşının bulunmaması, endişeleri daha da artırıyor.

PAZARIN LİDERİ ABD

Dünyada en çok öğrenci alan ülke ABD, en çok öğrenciyi 369 bin 548 kişiyle Çin’den alıyor. Amerika’da da yeni tip koronavirüs aldı başını gidiyor ve 300 bini geçen vaka ile virüsün merkezi hâline gelmiş durumda. ABD’de de virüs sonrası birçok öğrencinin kaydını dondurduğu iddia ediliyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise yabancı öğrencilere “Ülkelerinize dönün” çağrısı yaptı.