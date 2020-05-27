Bu kararın ardından YÖK bünyesinde uzaktan öğretim alanında uzman öğretim üyeleri tarafından oluşturulan komisyon, dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirmeye dair ilkelerin çerçevesini belirledi. YÖK Yürütme Kurulu tarafından son hâli verilen ilkelere göre, küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrim içi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile ÖYS aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin teşvik edilmesi sağlanacak. İmtihanlarda "şeffaf ve denetlenebilirlik" esas alınacak.
Dijital ortamda üniversite sınavı
27.05.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önce, salgın sebebiyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini, imtihanların dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılmasını üniversitelere bildirmişti.
Etiketler : yök,üniversite sınavı,online sınav,
706946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/706946.aspx
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