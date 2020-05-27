Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kararın ardından YÖK bünyesinde uzaktan öğretim alanında uzman öğretim üyeleri tarafından oluşturulan komisyon, dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirmeye dair ilkelerin çerçevesini belirledi. YÖK Yürütme Kurulu tarafından son hâli verilen ilkelere göre, küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrim içi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile ÖYS aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin teşvik edilmesi sağlanacak. İmtihanlarda "şeffaf ve denetlenebilirlik" esas alınacak.