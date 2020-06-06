Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dünya genelinde yapılan araştırmalar son 5 yılda Türkiye’nin İngilizce becerilerinin düştüğünü gösterdi. Mektebim Koleji Yabancı Diller Müdiresi Lâle Muti, Türkiye'de yabancı dil eğitimini değerlendirdi. Öğrencilerinin yabancı dil başarısını arttırmak için çok çalıştıklarını belirten Lâle Muti, doğru stratejilerle Türkiye’nin Yabancı Dil Başarı Notu’nun yukarıya çekilmesinin kolay olduğunu söyledi. Eğitim fakültelerinden yeni mezun olan öğretmenlerin iş hayatında zorlandıklarını ifade eden Lâle Muti ''Okullar arasında ortak bir yabancı dil eğitim felsefesi bulunmaması da onları zorlayan ikinci bir unsur oluyor. Bu sebeple bütün okulların 'Hizmet Öncesi Eğitimlere' yatırım yapması gerekliliğine inanıyoruz'' dedi.