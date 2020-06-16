Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan Selçuk, LGS kapsamında sınava girecek muhtemel Covid-19 tanısı konan çocuklar için ayrı okullar belirlediklerini ifade ederek şunları söyledi: Velimiz önceden bilgilendirir, ‘benim çocuğumda rahatsızlık var’ diyebilir, biz onun için özel bir mekân tasarladık, isterse hastanede sınavı yapılabilir. Bununla ilgili her türlü tedbiri aldık. Geçen seneki LGS’de 3 bin 873 sınav yaptığımız okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul sayısını 18 bin 139’a çıkardık. Beş katından fazla arttı. Çocuklarımız, sınava geldiklerinde maskelerini çıkartıp bizim verdiğimiz yeni maskeyi kullanacaklar. Ayrıca sınav arasında çocuklar dışarıda maskeyi kullanacakları için salona döndüklerinde maskeyi değiştirme ihtiyacı olabilir. Çocuklarımıza yeni maske vermek için de ortamı sağladık. Gözetmen arkadaşlarımız için de aynı şey söz konusu.