Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitim ve öğretim kurumları, Covid-19 salgını etkisi altında başlanacak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Fiziki teması en aza indirecek tedbirlerin altyapısını kurmak için harekete geçen okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılına damgasını vuracak üç ilke “Maske, Mesafe, Hijyen” olacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni dönem için hummalı çalışıyor. B ve C planları da hazırlayan MEB, eylül ayından okullar açılacak gözüyle birtakım hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre eylülde yüz yüze eğitim başlarsa; bütün okullar temassız ateş ölçer cihazları bulundurup ateş ölçümü yapacak. Okul koridorlarında Covid-19’la ilgili yönlendirme afişleri olacak. Koronavirüs yarışmalarıyla öğrencilerde farkındalık oluşturulacak. Sıra, tahta, kapı vb. alanlar deterjanlarla sık sık yıkanıp koridorlara dezenfektan konulacak. Tuvaletlerde kullanılan kâğıt havlu ve sıvı el sabunlukları fotoselli yapılacak. Okullara giren herkesin istisnasız ateşi ölçülerek binaya alınacak. Kantin, büfe vb. ortak kullanım alanlarında tedbirler sıklaştırılacak. Çalışanlardan maske takması istenilecek.

BAHÇEDE TOPLANILMAYACAK

Edindiğimiz bilgilere göre okullarda ayrıca teneffüsler her sınıf kademesi ayrı kullanacak şekilde kurgulanacak. Öğrencilerin aynı anda dışarı çıkılması önlenecek. Bahçede toplu olarak yapılan aktiviteler bir süre sınıflarda yapılacak. Bütün öğrencilerin maske takmasına ise o günün şartlarına göre karar verilecek.

GİDİŞ VE GELİŞE AYRI MERDİVEN

Özel okullarda ise benzer çalışmalar sürüyor. “Veli, okul ve öğrenciler için ayrı çalışmalar yapılıyor” diyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu şunları söyledi: Fiziki mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuyoruz. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak. Pencereler açık kalacak, sınıflar hem gece hem gündüz düzenli olarak havalandırılacak. Servislerde klima ile değil doğal yollarla havalandırma sağlanacak. Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılacak ve temas azaltılacak. Lobi alanlarındaki veli oturma alanları kaldırılacak. Kargolarımız dahi dezenfekte edilip personelimize teslim edilecek.

Marmara Eğitim Kurumları İlkokul-Ortaokul Müdiresi Çiğdem Anar Aytaç ise “Teneffüs kavramlarımız değişiyor. Servis kavramında da aynı değişiklikler gündeme gelecek. Çocuklarımızı okul binalarının içine alırken dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Hijyen, artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu” diye konuştu.

TAM GÜN EĞİTİMDEN İKİLİ EĞİTİME GEÇİŞ

MEB, gidişata göre birçok senaryoyu anında devreye sokacak. Vakaların beklenenin çok üzerinde bir durumda EBA TV ve EBA uygulaması üzerinden öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam edecek. Bu senaryoların yanı sıra ikili eğitim için de çalışmalar sürüyor. Ülkemizde mevcut durumda liselerin sadece yüzde 1’lik kısmında ikili eğitim var. Bu rakam İlkokul ve ortaokullarda ise yüzde 13 küsur civarında. Tam gün eğitim yapan okullar duruma göre ikili eğitim yapabilecek. Öğrencilerin bir kısmı sabah bir kısmı öğleden sonra okula gelecek. Uzmanlar seyreltme çalışmasına ikili eğitimdeki rakamları göz önünde bulundurarak hayata geçmesinin imkânsız olduğunu ifade ediyorlar.

Masada duran bir diğer senaryo ise ters yüz sınıf modeli... Bu çalışmada, eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak. Bazı derslerin tamamı uzaktan verilebileceği gibi, bazı derslerde teorik eğitim okulda pratik eğitim evlerde yapılacak. Öğrenciler okullarında derslerini dinledikten sonra verilen proje ve ödevlerle konuyu evlerinde pekiştirecek. Öğretmenler sürecin her aşamasında öğrencileriyle iletişimde olacak. Bütün bu masada duran çalışmalar vakaların ve bilim kurulunun tavsiyelerine göre şekillenecek.