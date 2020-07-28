Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite adayları için önemli bir dönemeç olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. YKS'nin Temel Yeterlilik Testleri (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den beş aday birinci oldu. YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya şehirlerinden oldu. YKS'nin Yabancı Dil Testi’nin (YDT) oturumunda dört aday İstanbul'dan, bir aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

TYT'ye 2 milyon 424 bin 718 aday başvuru yaparken imtihana 2 milyon 296 bin 138, AYT'ye 1 milyon 788 bin 590 aday başvuru yaparken imtihana 1 milyon 672 bin 376 ve YDT'ye 128 bin 177 aday başvuru yaparken imtihana 105 bin 579 aday girdi. Bu çerçevede TYT’de 248, AYT’de 67 ve YDT’de altı adayın sınavı geçersiz sayıldı.

ASIL SINAVINIZ TERCİHLER

YKS Baraj Puanlarına Göre Yüzdelikler istatistiğinde, bütün adayların yüzde 77,32’si TYT’de 150 ve üzeri puan alırken Sayısal’da tüm adayların yüzde 58,60’ı, Sözel’de tüm adayların 83,02’si, Eşit Ağırlıkta bütün adayların 73,26’sı ve Dil alanında tüm adayların yüzde 86,33’ü 170 ve üzeri puan aldı. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

PUANLARIN GÜCÜ AZALDI

YKS sonuçlarını Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk. Ünsal şunları söyledi: Genel olarak büyük bir sürpriz yok. Sınava giren öğrenci sayısında AYT'de bir düşüş var. Birbiriyle standartlık bakımdan eş değer bir sınav yapılsaydı 208 binlik azalma sıralamalara olumlu yansırdı. Ama sınav kolay olunca öğrenciler aynı puanlar diliminde daha kötü sıralarda kaldı. Puanların gücü azaldı. Aday sayısının düşmesi öğrencilerin lehine ama baraj puanın düşmesi tercih sayısını bir miktar artıracaktır. Tercih sonuçlarında büyük bir sürpriz olmaz. Genel olarak küçük farklılıklar dışında geçen seneye benzer olur. Örneğin geçen sene 40 binle kapatan bir yer bu sene 41-42 bine gerileyebilir. Çünkü öğrenci normalde 50 bininci olmayı hedefliyordu ama 90 bininci olunca tercih yapmama fikrini masaya yatırabilir. Mezuna kalan öğrenci sayısı artar. Barajı olan programlardan Tıp, Diş ve kısmen Eczacılık dolar... Geri kalan barajlı programların tamamında hissedilir boşluklar oluşacak.

PANDEMİ SÜRECİ KISMEN YARADI

Sınav sonuçlarına baktığımızda Anadolu başarısı öne çıktığını görüyoruz. Bunu değerlendiren Salim Ünsal “Sınava hazırlık süreci pandemi şartlarında yapıldı. İstanbul ve İzmir gibi şehirler sokak yasaklarıyla oldukça etkilendi. Anadolu’da yasaklar bu kadar değildi. Ders çalışmalarını etkileyecek ortamlar çok yoktu. Bunun kısmen de olsa bir etkisi oldu. Öğrencilerin ne kadar sınava hazırlandığı önemli… Anadolu daha çok hazırlanmış" dedi.

DERS BAŞARISINDA ORTALAMALAR ZAYIF

Salim Ünsal “Ortalamalar çok iyi değil. Puan-sıralama dengesi bakımından arka arkaya iki sene büyük farklar oluşmuşsa bu durum öğrenci algısı ve zekâsındaki kitlesel değişimin değil uygulanan sınavın standardını tutturamamanın bir sonucudur. Geçen seneyle kıyasladığımızda ortalamaların artığını görüyoruz evet ama yükselmenin sebebi öğrenci performansının artışı değil. Yaptığı sınav, önceki seneyle uyumsuz. Müfredat darlığı, sınavın kolaylık derecesini etkilemiş. Sınavın ölçülülüğü ve seçiciliği düşmüş. Bu kadar sıralama sapmasına neden olabilecek bir imtihanın objektifliği ve akademik yeterliliği tartışma konusu olur” dedi.

YKS ŞAMPİYONLARI

YUSUF ZİYA ÖNER:

Programlı yürüdüm

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Aydemir, TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu. Öner “Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip problemi çözüyordum” dedi.

ÖZDEMİR'İN BÜYÜK BAŞARISI

Nevşehir'in gururu

YKS sonuçlarına göre Nevşehir tarihinde ilk defa Türkiye birincisi elde etmenin mutluluğu yaşanıyor. Nevşehir Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT sonuçlarına göre Türkiye şampiyonu... Okul müdürü Mürsel Mert “Bu başarıda emeği geçen ailesini, ortaokul öğretmenlerimiz ve lise öğretmenlerimizi tebrik ederim” diye konuştu.

NİĞDELİ EREN ŞEN:

Karşılığını aldım

Sınavda YDT Türkiye birincisi Niğde’nin Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen oldu. Birinci olan Eren Şen’in hedefi ise Elektrik Elektronik Mühendisi olmak. Annesi öğretmen, babası da mühendis olan Türkiye birincisi Eren Şen “Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim” dedi.

ÇORUM BİRİNCİSİ

Beş saat çalışıyordum

Çorum'daki özel bir kolejde okuyan Muhammed Emin Arayıcı, TYT puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Arayıcı “Hedefim elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği... Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Günü geldi, beş saatten fazla çalışıyordum günü geliyor, iki saat çalışıyordum” diye konuştu.