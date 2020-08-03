Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet koruması altında bulunan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar meyvelerini verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin istediği bölümlere yerleşme oranında artış yaşandı. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki sıralamada 34 öğrenci ilk 100 binde yer aldı. 431 puanla (üç bin 376’ncı sıradan) Karaman’dan Mustafa Kömür, 414 puanla (altı bin 702’nci sıradan) Ordu’dan Ebru Topkara ve 413 puanla (yedi bin 224’üncü sıradan) Mersin’den Gülsün Yağmur Özdemir de ilk 10 bine girmeyi başardı.

AYDA BİN 168 TL HARÇLIK

Bu arada Bakanlık, sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların okul başarısına ek olarak sportif ve sanatla alakalı çalışmalara da önem veriyor. Öğrenciler, üniversitedeki öğrenimleri süresince tercihleri doğrultusunda çocuk bakım kuruluşlarından veya Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca ihtiyaçları göz önünde tutularak gençlere senede iki defa giyim desteği de veriliyor. Bunların yanı sıra aylık bin 168 lira harçlık ve öğrenim bursu sağlanıyor. Kitap, kırtasiye, kurs, sınav giriş harcı ve ders için lüzumlu olan her türlü araç gereç ve materyal gibi ihtiyaçları da Bakanlık tarafından karşılanıyor. Ulaşım giderleri ödenen öğrencilere, üç öğün ücretsiz yemek imkânı sunuluyor. Yükseköğretimini tamamlayan gençler, öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Emin Kuvat İHA