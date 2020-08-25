Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle sıralar boş kaldı. Öğrenciler, yaz tatiline kadar uzaktan eğitim aldı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının da böyle başlaması kararlaştırıldı. Buna göre özel okullar 17 Ağustos itibarıyla eğitime başlarken, devlet okulları 31 Ağustos’ta açılacak. Gerekli altyapıyı oluşturan İhlas Koleji de dün uzaktan eğitim ile öğrencilerine merhaba dedi. Yeni dönemle ilgili konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şunları söyledi: Uzaktan eğitim denildiğinde aklımıza sadece internet üzerinden ders gelmemeli. Bunun dışında sınıf öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, danışmanlarımız ve idarecilerimiz sürekli olarak öğrencilerimiz ile velilerini arıyorlar. Ayrıca öğrencilere online deneme sınavları uygulanıyor. Velileri bilgilendiren toplantılar da yapıyoruz. Konuyla ilgili üniversitelerden değerli hocalar geliyorlar. Uzaktan eğitim belki yüz yüze eğitimin önüne geçemez. Ancak bu sistemin maksimum seviyede kullanılması mümkündür. Pandemiyle ilgili bir kılavuz düzenledik. Bütün hijyen ve tedbirlerle ilgili hususları bu kılavuza uygun bir şekilde yapıyoruz. İnşallah 21 Eylül tarihinde okullarımızda yüz yüze eğitim vermeye başlarız. Velilerimizin endişe etmelerine gerek yok. Okul, sokaktan daha güvenlidir, biz buna inanıyoruz.”

“Talebelerime bir an önce kavuşmak için sabırsızım”

Sınıf öğretmeni Melek Yıldırım, öğrencilerini özlediğini söyledi. Yıldırım “Eğitime biraz buruk devam ediyoruz. Çocukla göz göze gelmeden, başını okşamadan ve sırtını sıvazlamadan eğitim sanal kalıyor. Ne kadar elimizden geleni yapsak da bir şeyler eksik. En kısa zamanda öğrencilerimize kavuşmak ve yakından eğitimde bulunmak en büyük dileğimizdir” dedi. Yasemin ve Serkan Bakırhan çifti de online olarak alınan eğitimle ilgili olarak ''İhlas Koleji, çocukların iyi bir eğitim alması için uğraşıyor. Online eğitimin başlaması çok önemli, öğrenciler derslerden uzak kalmıyor. İlerleyen zamanlarda daha iyiye gideceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı