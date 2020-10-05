Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP), Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansını sıraladı. Üniversitelerin 110’u devlet, 56’sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi. Bu makalelerin yüzde 84’ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85’i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi. 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı; onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege izledi. Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti. İlk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi, gösterdiği performansla 6’ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik de son dönemde ilerleme göstererek 8’inci sıraya çıktı. URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut “Üniversitelerimizin sıralamalarda yükselebilmesi için dünya ortalamasının çok üstünde bir hızla yayınlarının sayı ve kalitesini artırmak için çaba sarf etmesi gerekiyor” dedi.