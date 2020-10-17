Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu Çorağan, aradan geçen 33 yılın ardından girdiği üniversite sınavında başarılı olarak tekrar okul sıralarına döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitim yoluyla anlatan Çorağan, İbranice bölümündeki derslerine de yine bilgisayar başından katılıyor. Nilay Çorağan "Yabancı dillere karşı ayrı ilgim var. Dolayısıyla Türkiye'de ilk ve tek olan İbrani dili ve kültürü bölümü dikkatimi ve ilgimi çekti. Şansımı deneyip okumaya karar verdim. Heyecanlıyım. Ailem mutlu oldu, öğrencilerim de şaşırdı ve onlar da mutlu oldu. 'Bu yaştan sonra tekrar bir zorluğa katlanırsın' diyenler de oldu. Okuyacağım, bakalım neler olacak" dedi.