Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalinden öğretmenlere hitap etti. EBA'nın dünyada bütün eğitim siteleri içinde en çok ziyaret edilen birinci platform olduğunu bildiren Selçuk, "TRT EBA kanalları, yayın hayatına salgın bitse de devam edecek. Bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu, hiçbir dönemde bu kadar iyi anlaşılmadı” dedi.