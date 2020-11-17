Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalinden öğretmenlere hitap etti. EBA'nın dünyada bütün eğitim siteleri içinde en çok ziyaret edilen birinci platform olduğunu bildiren Selçuk, "TRT EBA kanalları, yayın hayatına salgın bitse de devam edecek. Bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu, hiçbir dönemde bu kadar iyi anlaşılmadı” dedi.
EBA dünyada bir numara
17.11.2020 - 03:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığını söyledi.
Etiketler : eba,uzaktan eğitim,online eğitim,
746974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/746974.aspx
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