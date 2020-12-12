Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

UI GreenMetric verilerine göre, ilk 500'ün dışındakilerle beraber Türkiye'den 55 üniversite sıralamaya girmeyi başardı. İTÜ, dünya sıralamasında ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi olurken, ilk 100'ü zorlayan diğer kurum ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Sıralamada Erciyes Üniversitesi 142, Özyeğin Üniversitesi 143, Aksaray Üniversitesi 186, Hitit Üniversitesi 208, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 217, Yıldız Teknik Üniversitesi 244, Bartın Üniversitesi 269, Yeditepe Üniversitesi 273, Afyon Kocatepe Üniversitesi 295, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 303, Sakarya Üniversitesi 310, Kapadokya Üniversitesi 321, Çukurova Üniversitesi 335, İnönü Üniversitesi 340, Dokuz Eylül Üniversitesi 380, Başkent Üniversitesi 405, Mersin Üniversitesi 406, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 408, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 412, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 418, Sabancı Üniversitesi 442, Süleyman Demirel Üniversitesi 450, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 451'inci basamakta yer aldı.