Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak." açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk: Ocak ayının sonunda 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak
26.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak." açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
755594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/755594.aspx
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