Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
Selçuk: Hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum
18.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
760788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/760788.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER