Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin lisansüstü programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır.
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
21.01.2021 - 04:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale Üniversitesi, lisansüstü programlarına öğrenci alınacağını duyurdu.
Etiketler : Kırıkkale Üniversitesi,
761429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/761429.aspx
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