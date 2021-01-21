Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin lisansüstü programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır.

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