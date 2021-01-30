Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi profesör alacak
30.01.2021 - 10:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü profesör alacağını duyurdu. Son başvuru tarihinin 12.02.2021 olduğu açıklandı.
Etiketler : yeditepe üniversitesi,
763829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/763829.aspx
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