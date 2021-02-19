Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak
19.02.2021 - 13:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Etiketler : Alaaddin Keykubat Üniversitesi,
768854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/768854.aspx
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