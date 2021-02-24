Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin  aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  33.  ve  31.  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi   Dışındaki Öğretim  Elemanı Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

İlk başvuru tarhihi 24.02.2021 olup son başvuru tarihi 10.03.2021'dir. 

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