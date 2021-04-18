Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 öğretim görevlisi alınacak.
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
18.04.2021 - 09:59 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Beykent Üniversitesi,
783565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/783565.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER