Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
22.06.2021 - 20:33 | Son Güncelleme: 22.06.2021 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 20 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : mersin üniversitesi,
794164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794164.aspx
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