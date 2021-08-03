Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.
Biruni Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
03.08.2021 - 09:35 | Son Güncelleme: 03.08.2021 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Biruni Üniversitesi,
798571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798571.aspx
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