ABD’nin Patriot ve NASAMS sistemlerinden beklediği korumayı bir türlü elde edemeyen Katar, son saldırıda ortaya çıkan büyük güvenlik açığının ardından rotasını net biçimde Türkiye’ye çevirdi. Doha yönetimi, Çelik Kubbe başta olmak üzere Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisini masaya yatırırken, kulislerde "peş peşe anlaşmalar geliyor" iddiaları giderek güçleniyor. Körfez’de dengeleri sarsacak bu kritik yön değişikliği, diplomasi koridorlarında “Katar Türkiye’nin kapısını acil koduyla çaldı!” yorumlarına neden oldu. MAC 50 hücumbotunun suya indirilmesinin hemen ardından hızlanan temaslar, Ankara–Doha hattında yeni ve daha derin bir savunma döneminin kapısını aralıyor.

Türkiye savunma sanayii Katar için ürettiği 50 metrelik MAC 50 hızlı saldırı gemisinin ilkini suya indirerek bölgedeki deniz dengelerini hareketlendirdi.

TÜRKİYE–KATAR SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Türk gemi üreticisi Dearsan, Katar Emir Donanması için inşa edilen iki MAC 50 hızlı saldırı gemisinden ilkini suya indirdi.

Dearsan’ın orijinal 43 metrelik FAC tasarımı, Katar’ın talebi üzerine genişletilerek 50 metreye çıkarıldı. Platform, ek savaş sistemleri ve yüksek performans isteyen Katar Donanması için modernize edildi.

DEARSAN, bu başarılı denize indirme ile birlikte projede bir sonraki aşama olan donatım faaliyetlerine adım atmaya hazırlanırken, ikinci hücum botun da planlandığı takvim doğrultusunda inşasının sürdüğünü açıkladı. DEARSAN, mühendislik kabiliyetleri ve uluslararası savunma sanayii projelerindeki güçlü performansı ile Türkiye’nin deniz platformları alanındaki lider konumunu bir kez daha pekiştiriyor

TÜRKİYE İMZASI: ROKETSAN VE ASELSAN SİSTEMLERİ GEMİDE

MAC 50, Türk savunma devlerinin ileri teknoloji silah ve sensörleriyle donatıldı. Gemide Roketsan ÇAKIR gemi savar füzeleri ile Sungur hava savunma sistemleri yer aldı.

Ana silah Leonardo 40 mm olurken, iki adet Aselsan STAMP uzaktan komutalı silah istasyonu ve iki adet 12,7 mm makineli tüfek de platforma entegre edildi.

Geminin sensör seti ise kıyı ve açık deniz operasyonlarına uygun şekilde Aselsan MAR-D hava ve yüzey gözetleme radarı, LPI seyir radarı, elektro-optik sensör ve elektronik destek önlemleri sistemiyle güçlendirildi.

DENİZ TESTLERİ ÖNCE TÜRKİYE’DE BAŞLAYACAK

Suya indirme işleminin ardından Dearsan, ilk gemiyi donatım aşamasına aldı. Planlanan takvime göre ikinci geminin inşası kesintisiz sürerken, MAC 50’ler Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri envanterine girmeden önce önce Türkiye’de, ardından Katar’da deniz denemelerine tabi tutulacak.

PROJENİN TEMELİ 2024’TE ATILMIŞTI

Dearsan’ın Katar için yürüttüğü 50 metrelik güdümlü füzeli hücumbot projesi, 21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan sözleşmeyle başlamıştı. Çalışmalar 12 Şubat 2024’te resmen devreye girdi ve kritik tasarım süreçleri Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak şekilde tamamlandı.

Platformun teknik özellikleri arasında 50,76 metre boy, 9,53 metre genişlik, 2,10 metre su çekimi, 36 knot azami sürat ve 1000 deniz mili menzil yer alıyor. MAC 50’ler Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde görev yapacak şekilde tasarlandı.

TÜRKİYE’NİN DENİZ PLATFORMLARINDA YÜKSELEN ETKİSİ

Dearsan, yüksek mühendislik kapasitesi ve uluslararası savunma projelerindeki performansıyla Türkiye’nin denizcilik alanındaki liderliğini güçlendiriyor. Katar Donanması için geliştirilen MAC 50 gemisinin suya indirilmesi, Türkiye’nin bölgede artan stratejik ağırlığının yeni göstergesi olarak öne çıkıyor.

ÇELİK KUBBE İÇİN RESMİ DEĞERLENDİRME BAŞLADI

İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırının engellenememesi sonrası Katar, Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemini masaya yatırdı.

ABD üretimi Patriot ve NASAMS sistemlerinin alçak irtifada yetersiz kalması üzerine Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma paketini resmen değerlendirmeye aldı. Ankara’da son haftalarda yapılan üst düzey temasların ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman El Sani’nin açıklamaları, Türkiye’den gelen teklifin incelendiğini doğruladı.

İsrail’in 9 Eylül 2025’te Doha’ya düzenlediği saldırının durdurulamaması, ülkenin hava savunmasındaki kritik açığın hızla kapatılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

PATRİOT VE NASAMS ALÇAK İRTİFADA SINIFTA KALDI

Katar’ın mevcut Patriot ve NASAMS altyapısı orta ve yüksek irtifada güçlü bir koruma sağlasa da alçak irtifada küçük İHA’lar, düşük radar izli mühimmatlar ve seyir füzelerine karşı ciddi bir zafiyet oluşturuyor. Körfez bölgesinde bu tehditlerin hızla yayılması, Doha’nın maliyet-etkin ve sürdürülebilir bir katman arayışını öne çıkardı.

Türkiye’nin Çelik Kubbe paketinin değerlendirmeye alınması, Katar’ın mevcut savunma mimarisini tamamlayacak önemli bir hamle olarak görülüyor.

ÇELİK KUBBE KRİTİK TESİSLERE KONUŞLANDIRILACAK

Teklifin kabul edilmesi durumunda sistem, Katar’ın LNG terminalleri ve hava üsleri dahil geniş bir yelpazedeki stratejik noktalara yerleştirilecek. Bu sayede Doha, ABD ile savunma uyumluluğunu korurken kendi angajman derinliğini artırmış olacak.

Türk yapımı sistemlerin özellikle İHA ve seyir füzesi tehditlerine karşı daha düşük maliyetli ve esnek bir savunma hattı kuracağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN KATMANLI HAVA SAVUNMA MİMARİSİ

Çelik Kubbe; Sungur, Korkut, Gürz, GökSur, Hisar ve Siper sistemlerini bir araya getiren çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor.

Sungur füzeleri alçak irtifadaki yavaş hedeflerde etkili olurken, 35 mm ATOM mühimmatlı Korkut sistemi İHA ve seyir füzelerine karşı hassas savunma sağlıyor. Gürz hibrit kısa menzil sistemi, 8x8 mobil platforma entegre top ve füze yapısıyla hem hareketli birlikleri hem sabit tesisleri koruma yeteneği sunuyor.

Nokta savunma için geliştirilen GökSur, yapay zekâ destekli atış kontrolü ve IIR güdümüyle kritik tesislerde güçlü bir katman oluşturuyor. Orta irtifada Hisar A+ ve Hisar O+ görev alırken, uzun menzilde Siper Blok 1 ve Blok 2 Patriot sistemlerinin hemen altında ikinci bir angajman hattı sağlıyor.

