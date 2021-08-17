Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemize 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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