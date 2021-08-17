Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." denildi.
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
17.08.2021 - 15:06 | Son Güncelleme: 17.08.2021 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alınacağını açıkladı.
Etiketler : İstanbul Gedik Üniversitesi,
800133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800133.aspx
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