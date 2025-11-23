İhlas Haber Ajansı (İHA)
Devlet hastanesinde intihar! 5. kattan atlayan genç kurtarılamadı
Batman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5’inci kattan atlayan bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın sebebi araştırılıyor.
Korkunç olay Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede kimsesi bulunmamasına rağmen binaya giren A.Ç., iddiaya göre gözlerini bağladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı.
KURTARILAMADI
Zemine düşen genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
