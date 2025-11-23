Batman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5’inci kattan atlayan bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın sebebi araştırılıyor.

Korkunç olay Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede kimsesi bulunmamasına rağmen binaya giren A.Ç., iddiaya göre gözlerini bağladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

KURTARILAMADI

Zemine düşen genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVDA KİLİÇ

