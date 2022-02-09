Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bununla birlikte; engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

EĞİTİM ÖĞRETİM UZAKTAN DEVAM EDECEK

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.

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