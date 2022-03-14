Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14.03.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 14.03.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
836058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836058.aspx
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