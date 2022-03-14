Türkiye Gazetesi

Mart ayında yeniden yurda giriş yapan kar yağışı, yurdun önemli bir kesiminde hayatı zorlaştırdı. Kimi yerlerde ulaşımın aksamasının yanısıra eğitim de sekteye uğradı. Bu kapsamda Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İL GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

22 ilde eğitime kar engeli Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler bazı üniversitelerde dahil 24 ilde eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime kar engeli: 19 ilde okullar tatil Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilde ve bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

9 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurtta bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edildi.