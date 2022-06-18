Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrencinin tüm sene boyunca hazırlandığı ve heyecanla beklediği gün sonunda geldi ve öğrenciler saat 10.15 itibarı ile sınava girdi. 2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları cevaplamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri oldu.

81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi.

SAAT 10.00'DAN SONRA SINAVA ADAYLAR ALINMADI

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

PANDEMİDEN SONRA MASKESİZ İLK SINAV

Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi.

Covid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacak.

BARAJ SINIRI UYGULANMAYACAK

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.

SINAVA GEÇ KALANLAR OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Erzincan’da sınava 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı.

Erzincan'da üniversite adayı bazı gençler sınava son dakika koşarak yetişirken, giriş için 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı. 10.15’de sınavın başladığını söyleyen Mehmet E. geç kalmadığını iddia etse de salon görevlilerini ikna edemedi.

Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesinin önünde yoğunluk oluşturdu. Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı. Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı.

YKS'de son gün uyarıları: Hayat bu 3 saatten ibaret değil Hafta sonu 3 milyon 250 bin aday üniversite hayali için ter dökecek. Panik yapmayın. Yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Bilmediğiniz sorularda takılıp kalmayın. Ve unutmayın hayat 3 saatlik sınavdan ibaret değil.

Bahçeli'den YKS çağrısı: Üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: Sınav detaylarını paylaştı ​ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yeni detayları öğrenciler ile paylaştı.