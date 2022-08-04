Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
04.08.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 04.08.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
892209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/892209.aspx
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