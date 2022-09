Türkiye Gazetesi

2022 KPSS soru cevapları PDF indirme tablosu! KPSS GK-GY Türkçe, Coğrafya, Matematik, Mantık soru cevap anahtarı erişime açılıyor. Yüzbinlerce kişinin giriş yaptığı 2022-KPSS ilk oturumları tamamlandı. İlk oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri yapıldı. Sınavın ardından ÖSYM’nin açıkladığı soru cevap tablosu merak edilmeye başlandı. Peki; KPSS Türkçe, Coğrafya, Matematik, Mantık soruları cevapları erişime açıldı mı?

KPSS TÜRKÇE, COĞRAFYA, MATEMATİK, MANTIK SORU CEVAPLARI!

Tekrarlanan 2022 KPSS’de soru cevaplar henüz erişime açılmış değil. ÖSYM’den konuyla ilgili bir duyuru geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS eğitim bilimleri sınavı saat 16.25'te bitecek. KPSS soru ve cevaplarının da bu saatten sonra veya ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

2022-KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşılan yorumlara göre çoğu öğrenci sınavın zor olduğunu belirtiliyor. Bazı öğrenciler ise tüm soruları rahatlıkla yanıtladığını belirtiliyor.

Mantı, pırasa ve köfteli mantık sorusu ise gündem oldu. Türkçe sınavının kolay olduğunu belirten adaylar, güncel soruların eski oluşundan şikayet etti. Adaylar mantık ve coğrafya sorularının zor olduğunu belirtiyor.

KPSS’DE EN ÇOK KONUŞULAN SORULAR

KPSS’de çıkan ve kafa karıştıran sorulardan birisi olan Transilvanya sorusunda doğru cevabın Drakula olduğu belirtiliyor.

Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu filmde ünlü oyuncu Tom Hanks’i Sungun Babacan seslendirmişti.

Doğu Anadolu Gözlemevi nerede sorusunun cevabı ise Erzurum’dur.

KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS sınavında 4 yanlış cevap verdiğinizde 1 doğru cevabınız da silinmiş oluyor. Net sayısını bulmak için yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

