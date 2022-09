Türkiye Gazetesi

İOKBS Bursluluk parası nereden alınır? İOIKBS bursluluk parasını nereden alacağını merak eden öğrenciler ve aileleri konuyla ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. 2022 İOKBS parası ne kadar oldu? Her yıl enflasyona göre zamlanan İOKBS bursluluk parası öğrencilere maddi destek sağlıyor. Peki; İOKBS bursluluk parası nereden alınır? İOKBS bursluluk parası ne kadar?

İOKBS BURSLULUK PARASI NEREDEN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlamak adına bu sene Vakıfbank ile anlaşma yaptı. Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektedir. Vakıfbank Sosyal Destek Kartları banka kartı niteliği taşımakta olup içerisinde bakiye varken kullanılabilmektedir.

2022 İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir.

BURSLULUK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmiş olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sona ermiştir.

İOKBS NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da bilinmektedir.

Bursluluk ücreti bir eğitim öğretim döneminde 12 ay boyunca öğrenci hesaplarına yatırılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar aktarılır.