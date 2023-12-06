ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
19 Kasım 2023 tarihinde yapılan ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını merakla bekleyen yüksek lisans başvurusu yapacak vatandaşlar için dün ALES hakkında önemli haberler verilmişti. ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?
ALES açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konularan biri olarak karşımıza çıkıyor. Adaylar sonuçlarına ÖSYM şifresi ile beraber erişecekler. Peki, ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?
ALES AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün açıklandı. ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ALES SONUCU NE KADAR SÜRE GEÇERLİ*
(2023-ALES/3) sonuçları açıklandı. ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık Salı günü sabah saatlerinde erişime açıldı. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ÖSYM ALES SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES yılda 3 kere yapılan Yüksek Lisans programlarına başvurmayı sağlayan bir puan türüdür. ALES puanı, sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.