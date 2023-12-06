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ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?

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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?

19 Kasım 2023 tarihinde yapılan ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını merakla bekleyen yüksek lisans başvurusu yapacak vatandaşlar için dün ALES hakkında önemli haberler verilmişti. ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?

ALES açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konularan biri olarak karşımıza çıkıyor. Adaylar sonuçlarına ÖSYM şifresi ile beraber erişecekler. Peki, ALES  3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? ALES açıklandı mı? ALES/3 puanına nereden bakılır?

ALES AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün açıklandı. ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesi  üzerinden ulaşabilirsiniz.

ALES SONUCU NE KADAR SÜRE GEÇERLİ*

(2023-ALES/3) sonuçları açıklandı. ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık Salı günü sabah saatlerinde erişime açıldı. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ÖSYM ALES SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES yılda 3 kere yapılan Yüksek Lisans programlarına başvurmayı sağlayan bir puan türüdür. ALES puanı, sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

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