Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve öğretmenler için ilk ara tatil bitti. Okul öncesi ile ilk-ortaöğretim için ders zili tekrar çalıyor.

İlk ara tatilin ardından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, bugün yeniden dersbaşı yapıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan kasım seminerleri de ara tatilde çevrim içi olarak yapıldı.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası