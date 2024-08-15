Eksi neti bırak, yurt sıkıntısına bak

2022’de 83 aday, 2023’te 107 aday sıfır ya da eksi netle bir üniversiteye yerleşti. Eğitimciler yaptıkları ilk izlenimlerde bu yıl eksi netlilerin sayısının daha az olduğunu söylüyor. Gözler şimdi YÖK Atlas’a çevrilirken, uzmanından eksi net için iki tavsiye geldi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, üniversiteye eksi netle girme tartışması yeniden alevlendi. 2022’de üniversiteye girişte 150-180 olan baraj puanı kaldırıldı. Bu uygulama ile üniversitelere sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmelerin önü açıldı. Barajın kalkmasıyla Türkçe veya matematikten yarım net yapan öğrencinin puanı hesaplanabiliyor. Yani sınavın ikinci ayağı olan TYT’de bu iki dersten yarım net yapan bir adayın diğer derslerde hepsini yanlış yapsa bile puanı hesaplanabiliyor. Önceden 4 yıllık bölümlere asgari 27 netle, 2 yıllık bölümlere ise 8,75 netle girilebiliyordu. Baraj olmayınca herhangi bir testten yarım net yapmak yeterli oluyor. Barajın kalktığı 2022’de 83 aday, 2023’te ise 107 aday sıfır ya da eksi netle bir üniversiteye yerleşti. Eğitimciler yaptıkları ilk izlenimlerde bu yıl eksi netlilerin sayısının daha az olduğu görüşünde... Gözler şimdi YÖK Atlas verilerinde. Oradan gelen sonuçların ardından eksi netle yerleşen aday sayısı ortaya çıkacak.

NE YAPILMALI?

Eğitimci Salim Ünsal’a eksi netle üniversite kapılarının açılmasını sorduk. ‘Ne yapılmalı’ sorusu için Ünsal iki öneri sıraladı:

1- İlk olarak puan hesaplamada o puana kaynaklık eden testlerin en az birinden yarım net çıkarma zorunluluğu kuralı esnetilmeli ve o puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından da en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmeli. Aksi hâlde eksi net hadisesini yine yaşarız.

2- Öğrenci puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen puan hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamında net toplamı sıfırın altında ise o adayın puanı hesaplanmamalı.

Puan hesaplanmayınca da tercih yapamayacak ve yerleşemeyecektir. Mevcut durumda toplamda eksi net ile üniversiteye yerleşme ihtimali yine olacak ve bu durum da hem sistemi hem de üniversite niteliğinin sorgulanmasına yol açacaktır.

BURADA EKSİ NET SÖZ KONUSU DEĞİL

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, açıklanan YKS 2024 sınavında yaptığı eksi 1,75 fizik sorusu neti ile fi zik bölümüne yerleşti. Fizik neti olmadan bir adayın fi ziğe yerleşmesi tartışma konusu oldu. Konuştuğumuz uzmanlar buradaki durumun farklı olduğunu, eksi net ile yerleşme olmadığını ifade ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de benzer bir açıklama yaptı. YÖK’ün açıklamasında, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın eksi 1,75 netle üniversiteye yerleşemeyeceği belirtilerek, “İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya’dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır. Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğini unutmamak gerekir. Bu sistem yeni bir sistem değil. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fi zik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir. İlgili adayın sayısal puanı hesaplanmasında AYT Matematik testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için sayısal puanı hesaplandı” denildi.

YURT VE EV TELAŞI BAŞLADI

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları yerlerden farklı şehirlere üniversite eğitimi görmek için gidecek öğrencilerin yurt ve ev arayışı başladı. Birçok şehirde aylık 15 bin TL’den başlayan yurt fiyatları yurdun konumuna, konforuna ve sağladığı imkânlara göre değişkenlik gösteriyor. Aylık 100 bin liraya dahi yurt bulunuyor. Büyükşehirlerde zaten yüksek olan kiralık ev fi yatları ise öğrenciler için adeta ateş pahası. 4 kişilik bir ailenin yaşayacağı 2+1 evlerin kiralık rakamları 15 bin liradan başlıyor. Öğrenci iseniz bu rakam daha da yukarıya tırmanıyor. Yüksek kiralara bir de ev sahiplerinin öğrenciye ev vermek istememesi eklenince işler daha da zorlaşıyor.

YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ MUTLAKA YAPIN

Uzmanlar, kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz: Kiracı mutlaka yazılı kira sözleşmesi yapmalı.

Sözlü kira sözleşmesine itibar edilmemeli. Taşınmaza ilişkin elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm genel abonelik hizmetleri kiracı üzerinden yapılmalı. Kiracı asla boş tahliye taahhüdü düzenlememeli. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel: Evde sözleşmeye imza atan kimse ve ailesi dışında kalacak kişi varsa bunlar belertilmeli. Aksi takdirde tahliye davası açılabilir. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: Özel yurttan devlet yurduna geçme hakkı kazanıldığında veya kiralık eve geçme hâlinde cezai şartların ne olduğu ve ne tür yaptırımlar uygulanacağı mutlaka öğrenilmeli, bu durum sözleşmede hüküm altına alınmalı.